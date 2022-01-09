Год прошел в абсолютной любви: Мерьем Узерли показала трогательные кадры в первый день рождения малютки Лили

Актриса Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем султан в популярном турецком сериале «Великолепный век», накануне отметила первый день рождения своей младшей дочурки Лили. Звезда поделилась трогательными кадрами, собранными за весь год, и поздравила малышку с именинами.

На множестве снимков Мерьем Узерли показала, как прошел год от рождения крохи до сего дня. На фото актриса трепетно прижимает к себе кроху. Год для мамочки прошел в абсолютной любви и нежности.

Кто именно стал отцом малышки Лили, актриса не раскрывает. Она ранее рассказывала, что ради нее и наследницы возлюбленный даже переехал в Германию, где проживает звезда. Кроме того, у «Хюррем султан» от предыдущих отношений есть старшая дочка Лара, появившаяся на 7 лет раньше Лили.

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