Федорова в шубке из натурального меха и массивных ботинках прогулялась по заснеженной Москве

Оксана Федорова уже давно не участвует в конкурсах красоты. После победы в престижном конкурсе «Мисс Вселенная» она стала известна на весь мир. Теперь Оксана не только модель и телеведущая, но и бизнесвумен.

Зачастую она организовывает разные мероприятия. Примечательно, что и в 44 года брюнетка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Она регулярно выходит в свет.

Поклонники зачастую видят Оксану в роскошных вечерних платьях. А накануне она отправилась на променад в Москве. Победительница конкурсов красоты похвасталась своим зимним аутфитом.

Она отметилась на заснеженных улицах в шубке из натурального соболиного меха и грубых ботинках с квадратным мысом на толстой подошве. Федорова была с распущенными волосами и вечерним макияжем.

«Вот если бы у вас сейчас был выбор, куда бы вы отправились из заснеженной Москвы?» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. К слову, многие звезды этой зимой носят шубки. Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие модницы имеют целые меховые коллекции. «Шикарная шуба у вас, красотка», «А не это ли красота? Для русской души», «Как вам идут пейзажи», «Роскошный наряд», «Оксана, какая вы красивая», «Ну вы прям царица», — стали писать подписчики.

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