«Никакой реакции»: Ягудин высказался о скандале с допингом у Валиевой

Фигурист находится на Олимпиаде в Пекине.

Олимпийский чемпион-2002 в фигурном катании Алексей Ягудин находится в Пекине. Но исходя из реакции, которую телеведущий, освещающий выступления наших фигуристов на пекинском льду, он не в курсе про допинг-скандале вокруг Камилы Валиевой.

Ягудин поделился в своем микроблоге ответами на вопросы от журналистов относительно темы с положительной допинг-пробой у 15-летней фигуристки Камилы Валиевой.

«Никакой реакции, потому что никакой информации нет. Понятия не имею», — написал Ягудин.

Между тем, все мировое спортивное сообщество буквально кипит из-за скандала. В частности, россиянку поддерживают отечественные спортсмены Татьяна Навка, Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева, а также немка Катарина Витт. Последняя призвала отстранить от спорта виновных взрослых.

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