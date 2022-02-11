«Она послушала тренера и врачей»: фигуристка Катарина Витт призвала отстранить от спорта виновных в истории с Камилой Валиевой

56-летняя двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Катарина Витт в своем Instagram высказалась о допинг-скандале вокруг российской спортсменки Камилы Валиевой. Немецкая фигуристка призвала к ответу за случившееся тех, кто находится рядом с юной чемпионкой.

«Камила Валиева – юная девушка-вундеркинд, которая своими сложнейшими программами и грацией очаровала весь мир всего в 15 лет, несовершеннолетняя, зависимая от взрослых, и здесь нет ее вины», — убеждена звезда спорта.

И предложила поискать виноватых в окружении Валиевой: «Будучи спортсменом, ты всегда следуешь советам тех, кому доверяешь. В данном случае она, вероятно, послушала своего тренера и врачей. С самого раннего возраста тебя учат доверять им, они знают, что для тебя правильно, а что нет!».

Катарина Витт уверена, что достижениями россиянка обязана собственным отваге и усердию, а не допингу: «И уж точно не добавил бы ей артистической харизмы! Это позор, и ответственные взрослые должны быть отстранены от спорта навсегда! То, что они сознательно сделали с ней, если это правда, бесчеловечно и заставляет мое сердце бесконечно плакать».

Напомним, в допинг-тесте Камилы Валиевой были обнаружены следы запрещенного ВАДА препарата. По угрозой лишения наград оказалась вся российская сборная.

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