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Мамин помощник: Подольская показала, как с утра пораньше годовалый сынок залез в стиральную машинку

Младший наследник артистов Натальи Подольской и Владимира Преснякова – ранняя пташка.

Мамин помощник: Подольская показала, как с утра пораньше годовалый сынок залез в стиральную машинку
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Global Look Press

Звезда сцены Наталья Подольская счастлива в браке с Владимиром Пресняковым более 10 лет. За это время они дважды стали родителями. Старшему сыну Артемию исполнится семь лет, а младший Ваня совсем недавно только научился ходить самостоятельно.

Как и многие годовалые малыши, Ваня встает рано. И с самого утра начинает познавать мир. На этот раз звездная мама запечатлела, как кроха залез в стиральную машинку, в сам барабан, и из него остались торчать одни ноги в ползунках.

Ваня Пресняков. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya/

Забавный снимок мама Наташа разместила в Сети. Подобные фото она старается делать как можно чаще, ведь дети растут очень быстро, и ей бы хотелось запечатлеть каждый момент из детства сынишки.

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