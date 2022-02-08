В сладких маминых объятиях: Подольская показала, как сынишки от Преснякова трогательно уснули прямо на ней

Звездное семейство Натальи Подольской и Владимира Преснякова отдохнуло на Мальдивах. Но время пролетело так быстро, что путешественники не успели оглянуться, как пришла пора собираться в обратный путь.

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А перелет из островного государства долгий, с пересадками на самолетах. И сынишки Подольской и Преснякова первыми уснули во время полета. Картина получилась столь трогательной, что звездная мамочка решила показать ее своим подписчикам.

«Моменты для маминого сердца», — подписала свое трогательное фото певица.

Напомним, что в браке с Владимиром Пресняковым Наталья Подольская родила двоих делей – Артемия и Ивана. Но хотела бы еще детей от музыканта.

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