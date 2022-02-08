«Прощаемся с океаном»: годовалый кроха Подольской расплакался, когда настало время улетать с Мальдив

Звездное семейство всем составом отдыхало на побережье Индийского океана.

Певица Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями – шестилетним Артемием и годовалым Иваном – отдыхали на Мальдивах. Но все когда-нибудь кончается, а отпуск – так и вовсе пролетает как миг, и настало время паковать чемоданы обратно в Москву.

Перед вылетом с острова Подольская с годовалым сынишкой прогулялись по пляжу. На фоне бескрайних океанических просторов мама с малышом остановились, чтобы помахать острову на прощание рукой.

«Прощаемся с дедушкой океаном», — сообщила певица.

По всей видимости, малышу не очень-то и хотелось улетать – кроха помахал ручкой и заплакал. Всего на Мальдивах семейство провело неделю.

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