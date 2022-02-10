Друг Камилы Валиевой рассказал о состоянии фигуристки после допингового скандала

После заявления о положительной пробе на допинг у Камилы Валиевой фигуристку поддержали многие знаменитости. Однако моральное состояние российской спортсменки оставляет желать лучшего. Об этом рассказал ее друг Морис Квителашвили.

Подопечный Этери Тутберидзе признался, что Камила Валиева сильно переживала. Но все же спортсменка нашла в себе силы выступать дальше.

«Как абстрагироваться от истории последних дней? Смотря как все воспринимать. Кто-то абстрагируется, а кому-то это мешает. Я все читал, смотрел — мне нормально. Про Камилу читал, конечно. Все переживали, я очень хорошо общаюсь с Камилой. Желаю ей всех благ, чтобы у нее все складывалось хорошо», – отметил Морис Квителашвили.

«Когда такое происходит, переживаю, конечно. Я был в шоке. Могло ли быть такое, что Камила принимала этот запрещенный препарат? Я думаю, нет. Со стопроцентной уверенностью скажу, что нет. Не знаю, что это. Сложно сказать. Я почему-то уверен, что все должно быть хорошо. Камила тоже переживала. Все, больше ничего не скажу», — рассказал друг Валиевой для championat.ru.

Напомним, ранее телеведущая Айза-Лилуна Ай поддержала Камилу Валиеву после допингового скандала с участием 15-летней фигуристки.

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