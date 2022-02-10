«Давление на самую младшую фигуристку»: Айза-Лилуна Ай заступилась за Камилу Валиеву

Бывшая жена исполнителя Гуфа — Айза-Лилуна Ай — разместила в личном микроблоге слова поддержки в адрес Камилы Валиевой.

Айза не считает российскую фигуристку виновной. А допинг-скандал с 15-летней фигуристкой знаменитость называет давлением на российскую сборную.

«Знаете, а я прям ждала чего-то подобного. Но давайте так. Допинг-тест декабрьский. Не сейчас. Да и вообще, я сомневаюсь правдивости распространяемых слухов. Поддержу Тарасову. Это просто давление. Давление на самую младшую фигуристку нашей сборной, ей всего 15!» — заявила Айза в личном микроблоге.

«Какими последними людьми (ими ли) надо быть, чтобы так мочить ребенка на весь мир. У меня не хватает злости, не хватает слов. Представляю, что сейчас чувствует она сама, ее родители, близкие, друзья. И при этом ей скоро выступать. Я сейчас просто хочу сказать всем нашим спортсменам: несмотря ни на что мы всегда верим в вас! Огромных вам сил! Вы лучшие!» — добавила телеведущая.