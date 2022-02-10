«Жареного» захотели»: Роднина объяснила, почему не намерена извиниться перед Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка уточнила: она не сказала ничего обидного, что могло бы ранить Камилу.

Ирина Роднина дала понять: ей не за что извиняться перед олимпийской чемпионкой в командном турнире Камилой Валиевой. Советская фигуристка уточнила: она не сказала ничего обидного о подопечной Этери Тутберидзе, что могло бы задеть 15-летнюю спортсменку. Также Роднина заверила, что уже давно привыкла к критике. И если кто-то читает между строк, то она не будет выступать в качестве учителя. К тому же, досталось от олимпийской чемпионки и бессовестным журналистам, которые любят печатать чужие слова, не обращаясь за комментарием к самому герою публикации.

«Может, «жареного» захотели. Тем более что фамилия у меня такая звонкая», — в беседе с ФАН оправдала такую тенденцию Ирина Роднина.

Советская фигуристка подметила, что она никого не оскорбляла, уточнив, что переживает за Камилу Валиеву точно так же, как и вся страна.

«И так же, как и все, не верю, что она могла что-то там употреблять. И абсолютно спокойно всем журналистам говорила, что давайте дождемся официального результата. И только поделилась мнением, что мне просто обидно, что за семь лет мы проделали такую колоссальную работу, а теперь нас пытаются поймать на допинге», — сетовала Роднина.

По словам спортсменки, подопечной Этери Тутберидзе сейчас можно только посочувствовать. «Ведь есть причина, раз нам три дня не дают ответ. И я ее не придумала, и это не я обвиняю Валиеву», — заверила советская фигуристка, уточнив, что со слабыми нервами на Олимпиаде не выигрывают.

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