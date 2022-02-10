«Родион юморит за Харлашку?»: уснувшая на перилах Асмус попала под прицел Газманова

Не успела Кристина Асмус поделиться в Instagram своим «сонным» снимком, как близкий друг «папиной дочки» Лизы Арзамасовой тут же поддел ее шуточкой в стиле «Камеди Клаб». Родион Газманов, оказывается, может дать фору и Гарику Харламову. Певец, надо отдать должное, стройную фигуру актрисы оставил без внимания, зато залюбовался пейзажем. Ну а сама актриса из фильма «Текст» пожаловалась на усталость, прикорнув прямо на перилах у набережной.

«Когда спала два часа и у тебя целый день съемки на французском языке», — пожаловалась на усталость Асмус, прикорнув прямо на перилах в парке.

«Когда на другой стороне забора трава зеленее», — тут же пошутил Родион Газманов.

«Муж-то промолчал! А Родион что, юморит за Харлашку??», «Человек природой восхищается! Молодец! Не то что некоторые», «Хороша! Спящая красавица», «Вид вполне летний», «Спать дома надо! Или хотя бы в павильоне на матрасе», «Уж лучше на траву плюхнуться», «Все затекло? Спину-то не тянет? Так себе насест», — заботятся поклонники.