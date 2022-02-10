Олимпийка на платье и короткие юбки: тренды весны 2022 года
Видео
Как Людмила Артемьева променяла театр на сериалы и не пожалела
Видео

«Родион юморит за Харлашку?»: уснувшая на перилах Асмус попала под прицел Газманова

Близкий друг «папиной дочки» Лизы Арзамасовой, надо отдать должное, не обратил никакого внимания на фигуру Кристины, зато восхитился пейзажем.

«Родион юморит за Харлашку?»: уснувшая на перилах Асмус попала под прицел Газманова
Родион Газманов. Фото: Globallookpress.com

Не успела Кристина Асмус поделиться в Instagram своим «сонным» снимком, как близкий друг «папиной дочки» Лизы Арзамасовой тут же поддел ее шуточкой в стиле «Камеди Клаб». Родион Газманов, оказывается, может дать фору и Гарику Харламову. Певец, надо отдать должное, стройную фигуру актрисы оставил без внимания, зато залюбовался пейзажем. Ну а сама актриса из фильма «Текст» пожаловалась на усталость, прикорнув прямо на перилах у набережной.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус после утомительных съемок задремала прямо на перилах в парке. Фото: Instagram.com/asmuskristina

«Когда спала два часа и у тебя целый день съемки на французском языке», — пожаловалась на усталость Асмус, прикорнув прямо на перилах в парке.

«Когда на другой стороне забора трава зеленее», — тут же пошутил Родион Газманов.

«Муж-то промолчал! А Родион что, юморит за Харлашку??», «Человек природой восхищается! Молодец! Не то что некоторые», «Хороша! Спящая красавица», «Вид вполне летний», «Спать дома надо! Или хотя бы в павильоне на матрасе», «Уж лучше на траву плюхнуться», «Все затекло? Спину-то не тянет? Так себе насест», — заботятся поклонники.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

Гарик ХарламовКристина АсмусНовости googleРодион Газманов