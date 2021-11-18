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Была ли измена: Брэдли Купер впервые рассказал о расставании с Ириной Шейк

Виновницей расставания звезд фанаты считают Леди Гагу.

Была ли измена: Брэдли Купер впервые рассказал о расставании с Ириной Шейк
Ирина Шейк. Фото: Global Look Press

Супермодель Ирина Шейк родила дочь актеру Брэдли Куперу четыре года назад. Фанаты пары ждали свадьбу, но звезды разошлись. Тогда многие предполагали, что всему виной стала Леди Гага. Именно она снялась в фильме Купера «Звезда родилась». Актер и певица так страстно исполняли свои роли и пели песню на вручении «Оскара», что слухи не заставили себя ждать. Через пару месяцев Шейк вместе с дочкой и чемоданами съехала из особняка Купера.

Ирина Шейк
Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото: Global Look Press

Впервые с того момента Брэдли дал интервью, в котором рассказал о Леди Гаге.

«Она ужасно харизматична и красива. Когда я встретил ее, я подумал: «Если я смогу использовать это, будет здорово… главное, мне не напортачить. Но потом, когда мы начали работать вместе, я понял: нет предела тому, что она может сделать, и нет предела ее самоотверженности», — сказал Купер журналу «The Hollywood Reporter».

Добавим, недавно Купера и Шейк заметили на прогулке. Они улыбались, при этом Ирина держала Брэдли под руку.

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