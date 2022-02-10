«Сплетнями не занимаюсь»: Этери Тутберидзе кратко высказалась о скандале вокруг Камилы Валиевой

Тренер пятнадцатилетней российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала слухи о допинге у ее звездной ученицы.

«Сплетнями не занимаюсь», — кратко заявила Этери Тутберидзе, общаясь с журналистами из разных стран в китайском Пекине, где полным ходом идет Олимпиада.

Напомним, что сборная России по фигурному катанию до сих пор не получила золотых медалей за свою победу на Олимпиаде в Пекине. По слухам, в допинг-пробе одной из участниц команды Камилы Валиевой был обнаружен допинг.

больше по теме Камила Валиева и сборная России будут лишены золотых медалей Олимпиады в Пекине Фигуристка не примет участие в личном первенстве.

Позже стало известно, что 15-летняя Камила Валиева употребляла некое лекарство от сердца. Оно не дает прибавки к результатам, но запрещено к применению ВАДА, сообщает rsport.ria.ru.

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