Многодетный отец: молодая жена 68-летнего Андрея Макаревича беременна

Андрей Макаревич и его молодая жена Эйнат Кляйн скоро станут родителями. Ранее пара игнорировала все слухи о беременности. Однако накануне Эйнат вышла на публику на фестивале в Иерусалиме, не скрывая округлившийся живот.

Лидер группы «Машина времени» и фотограф познакомились во время тура по Африке, где между ними вспыхнула страсть. Пара тайно поженилась в декабре 2019-го. Они предпочитают не афишировать свою личную жизнь. А разница в возрасте в 30 лет их нисколько не смущает.

Напомним, у Андрея Макаревича есть трое взрослых детей от разных жен. Самой старшей дочери Дане в этом году уже исполнится 48 лет, среднему сыну, Ивану Макаревичу, — 35 лет, а младшей Анне — 22.

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