«Выяснения отношений у нас не было»: Стриж объяснила, почему рассталась с Макаревичем

Как отметила радиоведущая, они до сих пор с музыкантом в хороших отношениях.

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях с Андреем Макаревичем.

«Изначально против нашего знакомства выступал друг Макаревича — Александр Абдулов. У него такие всегда были девочки-девочки, а я больше на мальчика похожа. Он сказал Макаревичу, чтобы тот посмотрел сначала, как я выгляжу по телевидению. Но Макаревич настоял на знакомстве. Он мне позвонил. Причем я два раза бросала трубку, потому что не поверила, что это он». Ксения Стриж

Как отметила Ксения Стриж, всему приходит свое время. «Рано или поздно отношения исчерпывают себя. Особенно, когда они случаются в таком возрасте. Мне было всего 25 лет. Выяснения отношений у нас не было. Он снял для меня квартиру. Мы приехали, съели пиццу, и он уехал. Мы до сих пор в теплых отношениях», — заявила Ксения Стриж.

Напомним, что Ксения Стриж и Андрей Макаревич были вместе четыре года. Детей в этих отношениях не родилось.

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