«Выяснения отношений у нас не было»: Стриж объяснила, почему рассталась с Макаревичем

Радиоведущая Ксения Стриж в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отношениях с Андреем Макаревичем.
«Изначально против нашего знакомства выступал друг Макаревича — Александр Абдулов. У него такие всегда были девочки-девочки, а я больше на мальчика похожа. Он сказал Макаревичу, чтобы тот посмотрел сначала, как я выгляжу по телевидению. Но Макаревич настоял на знакомстве. Он мне позвонил. Причем я два раза бросала трубку, потому что не поверила, что это он».
Как отметила Ксения Стриж, всему приходит свое время. «Рано или поздно отношения исчерпывают себя. Особенно, когда они случаются в таком возрасте. Мне было всего 25 лет. Выяснения отношений у нас не было. Он снял для меня квартиру. Мы приехали, съели пиццу, и он уехал. Мы до сих пор в теплых отношениях», — заявила Ксения Стриж.
Напомним, что Ксения Стриж и Андрей Макаревич были вместе четыре года. Детей в этих отношениях не родилось.
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