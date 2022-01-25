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«В нем обещание разнузданного секса»: Трофим объяснил, почему Макаревич влюбился в голос Стриж

Как отметил музыкант, радиоведущая словно хороший проктолог.

«В нем обещание разнузданного секса»: Трофим объяснил, почему Макаревич влюбился в голос Стриж
Трофим. Фото: Globallookpress.com

Музыкант Трофим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему певец Андрей Макаревич влюбился когда-то в голос радиоведущей Ксении Стриж.

Андрей Макаревич и Ксения Стриж
Андрей Макаревич и Ксения Стриж. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Что в ее голосе такого? Вам он нравится?» — спросил Борис Корчевников.

«В нем обещание разнузданного секса. Она как хороший проктолог. Знает человека изнутри. С другой стороны. Она умеет понять глубокий внутренний мир человека».

Трофим

Напомним, что Андрей Макаревич и Ксения Стриж были вместе четыре года. Они расстались без выяснения отношений. Сейчас звезды общаются между собой.

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Андрей МакаревичБорис КорчевниковКсения СтрижПрограмма "Судьба человека"Трофим