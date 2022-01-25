«В нем обещание разнузданного секса»: Трофим объяснил, почему Макаревич влюбился в голос Стриж

Музыкант Трофим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему певец Андрей Макаревич влюбился когда-то в голос радиоведущей Ксении Стриж.

«Что в ее голосе такого? Вам он нравится?» — спросил Борис Корчевников.

«В нем обещание разнузданного секса. Она как хороший проктолог. Знает человека изнутри. С другой стороны. Она умеет понять глубокий внутренний мир человека». Трофим

Напомним, что Андрей Макаревич и Ксения Стриж были вместе четыре года. Они расстались без выяснения отношений. Сейчас звезды общаются между собой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.