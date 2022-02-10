Хромченко такие советовала всем: Лариса Долина вышла в свет в брюках, которые стройнят и добавляют роста

66-летняя звезда эстрады Лариса Долина не только регулярно выступает на сцене, но и преподает джазовый вокал во МГИКе, являясь завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства.

больше по теме А кормить будут? Орбакайте с дочкой посмотрели кулинарное представление в ресторане Повар на их глазах жонглировал куриным яйцом и не разбил его.

Накануне артистка инициировала мастер-класс для студентов от Николая Баскова. На мероприятие звезда пришла в желтом приталенном жакете и светлых брюках, которые стройнят и визуально добавляют роста – длиной в пол и очень широкие.

Такие брюки в светлом оттенке ранее рекомендовала всем модницам Эвелина Хромченко. Особенно они подходят полным и невысоким дамам.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!