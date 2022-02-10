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Хромченко такие советовала всем: Лариса Долина вышла в свет в брюках, которые стройнят и добавляют роста

Звезда эстрады проводила мастер-класс в своем вузе.

Хромченко такие советовала всем: Лариса Долина вышла в свет в брюках, которые стройнят и добавляют роста
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

66-летняя звезда эстрады Лариса Долина не только регулярно выступает на сцене, но и преподает джазовый вокал во МГИКе, являясь завкафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства.

Накануне артистка инициировала мастер-класс для студентов от Николая Баскова. На мероприятие звезда пришла в желтом приталенном жакете и светлых брюках, которые стройнят и визуально добавляют роста – длиной в пол и очень широкие.

Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official/

Такие брюки в светлом оттенке ранее рекомендовала всем модницам Эвелина Хромченко. Особенно они подходят полным и невысоким дамам.

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