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Светится от счастья: Дженнифер Лопес позировала в свадебном платье

Актриса отметилась на премьере фильма «Первый встречный».

Светится от счастья: Дженнифер Лопес позировала в свадебном платье
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек. Фото: Global Look Press

Накануне в Лос-Анджелесе состоялся предпремьерный показ комедии «Первый встречный» с Дженнифер Лопес в главной роли. Актриса появилась на красной дорожке в компании своего возлюбленного Бена Аффлека в белом платье. Фанаты отметили, что в таком наряде Джей выглядела как невеста.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес. Скриншот: instagram.com/jlo/

Кстати, платье модного дома Giambattista Valli, действительно из свадебной коллекции. Его она дополнила туфлями с кокетливыми помпонами Jimmy Choo и золотистым клатчем с цветочным принтом.

Бен в черном смокинге тоже был похож на жениха. Хотя, как стало известно совсем недавно, к алтарю парочка не торопится. В интервью People актриса признавалась, что сильно обожглась в первый раз, поэтому просто наслаждается моментом.

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