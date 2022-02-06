Дженнифер Лопес едва не расплакалась в студии, вспомнив трогательный плакат фанатки

Певицу, как и ее героиню в новом фильме, проняло сообщение, посланное ей из зала.

10 февраля в российских кинотеатрах выйдет новый фильм Дженнифер Лопес «Первый встречный». В нем артистка играет (фактически саму себя) известную во всем мире певицу, которая вдруг решает выйти замуж за зрителя, пришедшего на концерт с табличкой: «Выходи за меня».

На днях Лопес стала гостьей The Tonight Show Джимми Фэллона и рассказала о предстоящей премьере. Ведущий спросил у звезды, а был ли в ее жизни реальный случай, когда фанат с плакатом так повлиял на певицу.

«Я довольно поздно отправилась в концертное турне. У меня его не было, пока мне не исполнилось 40, не появились дети и все такое, — поделилась Дженнифер. – У меня не было тура, даже не знаю сколько. 12 лет я только записывала музыку, у меня никогда не было настоящего мирового турне. И вот я помню женщину, держащую табличку: «Я ждала 14 лет». О, боже, я сейчас расплачусь».

Лопес с трудом сдержала слезы, чтобы не потек макияж, и продолжила.

«Она сказала: «Я ждала 14 лет, чтобы сказать вам, что вы помогли мне стать той женщиной, которой я являюсь сегодня». Это было так мило. Ты просто работаешь и не понимаешь, насколько твоя музыка трогает людей. Ты не понимаете этого, пока не объедешь весь мир, и не пообщается со слушателями. Я встречалась с поклонниками, и они показывали мне татуировки с моим именем на спине, и я такая: «Что вообще происходит?» Я была потрясена, увидев это».

52-летняя певица добавила, что всегда помнит о той, женщине, что ждала ее концерта 14 лет.

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