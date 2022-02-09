Подозревают в допинге: когда будет известна официальная информация по Валиевой

Как сообщает ТАСС, скандальная ситуация с возможным применением допинга Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине может проясниться буквально в ближайшие часы.
«Ждем информации. Возможно, будет завтра утром», — сказала пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.
Ранее британский портал Inside the Games сообщил, что награждение командного турнира фигуристов отложили из-за проблем с допинг-пробой чемпионки России Камилы Валиевой.
При этом Валиеву не могут признать виновной, потому что ей всего 15 лет.
Если факт наличия допинга подтвердится, ее сможет заменить в личном турнире 25-летняя Елизавета Туктамышева, которая является первой запасной в нашей сборной.
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