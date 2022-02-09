Валиеву после допингового скандала сможет заменить Туктамышева

По данным издания «Спорт-Экспресс», Камилу Валиеву могут отстранить от личного турнира на Олимпиаде в Пекине. При этом российскую сборную практически гарантировано лишат золотых медалей командного турнира.
Заменить ее сможет в личном турнире чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, поскольку именно она является первой запасной сборной России.
Чтобы 25-летняя Туктамышева спасла ситуацию, нужно будет в срок успеть провести все необходимые тесты. Если же разбирательства с Валиевой затянутся, Валиева останется без соревнований в личном первенстве, а Россия без золотых медалей сборной.
Напомним, 15-летняя Валиева подозревается в нарушении антидопинговых правил. В случае, если этот факт подтвердится, ее отстранят от соревнований и не допустят до личного турнира одиночниц.
Окончательное решение о сроке наказания (это касается и оправдания тоже) может быть принято уже после завершения Олимпиады в Пекине. Именно так случилось четыре года назад с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
Личный турнир среди женщин на Олимпийских играх в Пекине начинается 15 февраля.
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