«Дочь со мной не разговаривала неделю!»: Киркоров рассказал о конфликте с Аллой-Викторией из-за шоу «Маска»

Филипп Киркоров снова стал председателем членов жюри в популярном проекте «Маска». Певец рассказал, что шоу любят смотреть его дети – сын Мартин и дочь Алла-Виктория. Девочка, по его словам, так любила Единорожку, что очень болезненно переживала ее уход.

«Она так плакала! Она со мной не разговаривала неделю потом!» — признался Киркоров.

Под маской Единорога в шоу «Маска» скрывалась Ирина Дубцова. Также дети Киркорова очень болели за Зайца, под костюмом которого прятался Тимур Батрутдинов. Кстати, комик стал пятым членом жюри в третьем сезоне «Маски». Так что ближайшие несколько месяцев мы будем видеть его все чаще.

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