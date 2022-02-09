«Последние штрихи вносят прям сейчас»: стало известно, как изготавливаются костюмы для шоу «Маска»

На проекте работают более 100 человек, которые отвечают за костюмы.

Продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева рассказала на презентации нового сезона шоу «Маска» о том, как создаются костюмы, в которых выступают участники. Оказывается, новые маски начинают готовить сразу после завершения прошлого сезона.

«Сразу же после завершения сезона мы начинаем думать – кто будет принимать участие в проекте дальше. Далее. Как только мы определимся, мы предлагаем участникам несколько вариантов костюмов. В этом году таких вариантов было более 20», — отметила она.

Сумачева также подчеркнула, что на изготовление одного костюма уходит от четырех до шести месяцев.

«На проекте работают более 100 человек, которые отвечают за костюмы. И, кстати, последние штрихи вносятся даже прямо сейчас», — заверила Сумачева.

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