Регина Тодоренко показала необычное место в Тулуме, которое понравится туристам

Телеведущая отправилась в Мексику без мужа и сына.

Жена исполнителя Влада Топалова — Регина Тодоренко — во время путешествия по Мексике нашла непопулярное место для прогулок. Но оно сильно впечатлило знаменитость.

Регина сделала яркие фотографии в Тулуме. Знаменитость позировала на фоне красочных граффити.

«Случайно бродя по широким загазованным и порой заброшенным улицам Тулума, мы нашли прекрасное местечко, оазис в шумном городе! И были приятно удивлены глубокими, философскими мыслями создателей арт-объектов. Рекомендую ценителям современного искусства», — посоветовала Регина.

Тодоренко выбрала для прогулки комбинезон вишневого оттенка. Телеведущая скомбинировала яркие топ и юбку с завышенной талией с босоножками молочного цвета.

«Очень красиво! Как в сказке!», «Потрясающее место! Очень красивые фото», «Прекрасная Регина в прекрасном месте», — восхитились поклонники Тодоренко.

Напомним, ранее муж Регины Тодоренко обратился к своим друзьям. Влад Топалов пожалел тех, кто не любит нянчиться со своими детьми. Сам же музыкант рад жить неделями со своим сыном Майклом, пока жена находится на съемках или отдыхает.

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