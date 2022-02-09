Меган Маркл в курсе? Кейт Миддлтон раскритиковали за подражание жене принца Гарри на шоу

Зрителям также не понравилось, что герцогиня появилась перед публикой со скрещенными ногами по-турецки.

Кейт Миддлтон обвинили в подражании жене принца Гарри Меган Маркл после выхода шоу с ее участием Cbeebies Bedtime Stories. Это проект для детей, в рамках которого знаменитости читают малышам сказки.

Зрителям не понравилась поза по-турецки со скрещенными ногами герцогини Кембриджской, ее дорогой свитер бренда Holland Cooper ценой 179 фунтов стерлингов (18 300 рублей), но главное — то, что с такими же проектами ранее засветилась извечная конкурентка Кейт Миддлтон Меган Маркл.

Daily Mail пишет, что многие зрители сочли, что герцогиня копирует действия жены принца Уильямса, которая уже не один раз читала детские сказки для разных проектов.

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