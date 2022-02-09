Адель сорвала целый куш на премии Brit Awards 2022

Певица Адель выиграла три из четырех главных призов на церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards в Лондоне 8 февраля.

33-летняя артистка забрала награды как лучший исполнитель, а также за лучшие альбом («30») и песню года (Easy on me). В этот вечер она вышла на сцену, чтобы спеть еще один свой новый трек I drink wine.

«Не могу поверить, что фортепианная баллада победила столько хитов», — цитирует Адель канал BBC.

Также Эд Ширан был признан лучшим автором песен, он исполнил свой хит Bad habits вместе с рок-группой Bring Me the Horizon.

Дуа Липа выиграла еще один крупный приз вечера — благодаря фанатам в TikTok именно она, а не Адель, унесла домой статуэтку лучшего поп/R&B-исполнителя.

Напомним, в 2021 году Адель неожиданно вернулась в музыку после 5-летнего «затишья». Она выпустила альбом «30», который, по ее словам, был посвящен разводу с мужем. За шесть недель было продано 600 тысяч копий этой пластинки. Свою победу на Brit Awards певица посвятила бывшему супругу и сыну.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.