«Получился продукт, за который не стыдно»: Дмитрий Нагиев запустил новый бизнес

Дмитрий Нагиев попробовал свои силы на новом поприще. Вместе с дизайнером Юлией Фом он представил коллекцию сумок и аксессуаров из кожи. В ней можно найти самые разные варианты — от поясных сумок и рюкзаков до чехлов для очков и сумочек для телефонов.

«Благодаря вашей поддержке у нас получился продукт, за который не стыдно. Заходите, смотрите, дарите, радуйте», — сказал Нагиев в своем инстаграме.

Стоит отметить, что желающим приобрести сумки с серебристой фурнитурой, на которой выгравировано имя Нагиева, придется раскошелиться. Изделия из кожи стоят от 15 тысяч рублей и выше. Например, рюкзак поклонникам таланта Дмитрия обойдется в 37 200 рублей.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.