Дмитрий Нагиев прокомментировал возможность стать новым ведущим КВН

Дмитрий Нагиев высказался о возможности стать новым ведущим КВН. Телеведущий не исключает, что может заменить заболевшего Александра Маслякова. Однако Нагиев не берется сравнивать себя с бессменным ведущим юмористической программы.

«Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова», — рассудил Нагиев РИА Новости.

Телеведущий уверен, что свою работу он выполняет хорошо. Для него в приоритете, чтобы его появление на экранах было интересно зрителям.

«Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это», – заключил Дмитрий.

2 февраля стало известно, что Масляков повторно заразился коронавирусом. Сейчас врачи не рекомендуют Александру Васильевичу появляться на публике. Первый канал активно подыскивает замену. В течение нескольких игр на роль ведущего КВН будут пробоваться разные люди.

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