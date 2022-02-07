Самая большая любовь Стаса Михайлова
Видео
Как приготовить турецкую пиццу «Лахмаджун»
Видео

Дмитрий Нагиев прокомментировал возможность стать новым ведущим КВН

Телеведущий прокомментировал слухи, что может заменить Маслякова.

Дмитрий Нагиев прокомментировал возможность стать новым ведущим КВН
Дмитрий Нагиев. Фото: globallookpress.ru

Дмитрий Нагиев высказался о возможности стать новым ведущим КВН. Телеведущий не исключает, что может заменить заболевшего Александра Маслякова. Однако Нагиев не берется сравнивать себя с бессменным ведущим юмористической программы.

«Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова», — рассудил Нагиев РИА Новости.

Телеведущий уверен, что свою работу он выполняет хорошо. Для него в приоритете, чтобы его появление на экранах было интересно зрителям.

«Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это», – заключил Дмитрий.

2 февраля стало известно, что Масляков повторно заразился коронавирусом. Сейчас врачи не рекомендуют Александру Васильевичу появляться на публике. Первый канал активно подыскивает замену. В течение нескольких игр на роль ведущего КВН будут пробоваться разные люди.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«КВН»Александр МасляковДмитрий НагиевДмитрий Нагиев последние новостиМасляков