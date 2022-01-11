«По-кавказски семейная и по-современному свободная»: какой выросла единственная дочь Тины Канделаки

У Тины Канделаки двое детей. 11 января единственная дочка телеведущей — Мелания — отмечает день рождения. Ей исполнилось 22 года. По этому случаю теледива поделилась в своем микроблоге редким снимком дочери-именинницы, поздравив ее с этой важной датой. У Канделаки также есть сын Леонтий.

Мелания из девочки-подростка превратилась в молодую красивую девушку, которая приковывает к себе восхищенные взгляды окружающих. Многое она взяла у своей очаровательной мамы. Дочка Тины может похвастаться миловидной внешностью, девушка явно не идет на поводу у модных тенденций, она отдает предпочтение естественности.

Природа наградила ее большими выразительными глазами с пушистыми ресницами и густыми бровями, изящной линией скул, аккуратным носиком и волевым подбородком. Мелания в свои юные годы очень похожа на маму.

«Дорогая Мелания! Ты — лучшее, что случилось в моей жизни за последние 22 года. Ты сильная, умная, мудрая, по-кавказски семейная и по-современному свободная и независимая.

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Калейдоскоп этих качеств, которые редко сходятся в одном человеке, делают тебя абсолютно неповторимой женщиной. Ты — уникальное сочетание традиций и современности. Ты собираешь и объединяешь всю нашу семью. Твое внимание к старшим, любовь к родным и близким, умение создавать семейный очаг вызывают у меня искреннее восхищение и гордость. Порой смотрю на тебя и понимаю, что даже я так не умею.

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Твое свободолюбие и желание добиваться того, чего хочешь именно ты, вызывают во мне искренний восторг. В твоем возрасте у меня внутри не было такой дерзости, пусть я и шла вперед, несмотря ни на что.

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Ты являешься безусловным воплощением слов «дочь — это лучшая версия своей матери». Глядя на тебя, понимаешь: кровь — не вода. И когда я смотрю на тебя, то вижу, что в тебе есть все те качества, которых не хватало мне. Это правильно, ведь ты — продолжение меня.

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С днем рождения тебя! 22 в 2022 году — это смелая заявка на успех. Делай все, что ты считаешь нужным, правильным и важным для самой себя — в этом возрасте не должно быть никак иначе.

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Да, впереди будет еще больше ответственности — в том числе и за тех людей, кто станет частью тебя в будущем. Сейчас же ищи лучшую версию себя, дыши полной грудью, потому что это самый прекрасный период твоей жизни» — такие трогательные слова Тина оставила под свежим снимком дочери в своем микроблоге.

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