«Хорошеет да молодеет»: Тина Канделаки скомбинировала пальто цвета фуксии с черными аксессуарами

Тина Канделаки опубликовала в своем микроблоге фотографию свежего образа на 2022 год. Знаменитость вышла в аутфите трендового оттенка.

Отметим, что некоторые тренды перекочевали из прошлого года в новый. Цвет фуксии стал особо популярен в 2021 году. Модницы шоу-бизнеса так полюбили этот цвет, что по-прежнему используют его в своем гардеробе.

Канделаки запечатлелась во время снегопада в пальто цвета фукорцина. Телеведущая скомбинировала его с черным платьем. Изделие с воротником-стойкой и разрезами на подоле знаменитость дополнила такими же черными лаковыми сапогами и сумкой-портфелем.

Помимо этого аксессуара, у Тины в руках был черный зонт.

«Лук такой же яркий, как и вы», «Не стыдно быть красивой такой? Само совершенство!», «Вы просто шикарная», «Во всех ты, душенька, нарядах хороша», «Пальто цвета фуксии, конечно, просто огонь!», «Хорошеет да молодеет», – восхитились модной Канделаки фолловеры.

Напомним, ранее Тина Канделаки в силуэтном платье молочного цвета поддержала тренд на эполеты.

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