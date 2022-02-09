«Умеет удивлять»: Тарасов показал положительные тесты на беременность

Судя по всему, модель и футболист ждут четвертого малыша.

Недавно Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вернулись с Мальдив, после чего футболист намекнул на пополнение в семье. Гуляя по заснеженным улицам, он рассказал, что научился справляться с тремя детьми, но как будет дальше, когда родится еще один, пока не знает.

Хорошие новости не заставили себя долго ждать. Накануне Дмитрий опубликовал в своем инстаграме скриншот переписки с Анастасией, которая отправила ему фотографии сразу двух положительных тестов на беременность.

«Моя женщина умеет удивлять», — написал Тарасов.

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Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов воспитывают троих детей. У них подрастают две дочки – Милана и Ева и сын Алексей. Мальчик появился на свет осенью прошлого года.

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