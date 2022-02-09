Мамины помощницы: Костенко нарядила дочек в одинаковые платья и застала за необычным занятием

У модели подрастают две дочери – Милана и Ева.

На днях Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов отметили день рождения своей младшей дочки. Еве исполнилось два годика. У нее есть старшая сестра – трехлетняя Милана. Довольно часто Анастасия наряжает малышек в одинаковые платья, чем вызывает восторг у фанатов.

На этот раз модель надела на дочек алые платья с «лимонным» принтом, а после застала за необычным занятием. Наследницы принялись помогать ей со стиркой вещей.

«Помогают еще как. Даже если не просишь. На днях показала, как Милашка готовит со мной, теперь еще делюсь — любит стирать. И Евочка», — написала Костенко.

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Напомним, недавно Костенко и Тарасов с семьей провели отпуск на Мальдивах. А после возвращения футболист заговорил об очередной пополнении в семье.

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