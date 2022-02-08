«Полный аут»: бывшая жена Валерия Меладзе кокетливо открыла ножки, позируя на берегу океана на Мальдивах

Бывшая жена известного певца Валерия Меладзе, Ирина, поделилась в микроблоге фотографиями потрясающей красоты.
В кадрах она предстала на берегу океана на Мальдивах. Ирина Меладзе облачилась в роскошную, кипенно-белую тунику и соломенную шляпку. Ветерок с океана обнажил стройные ножки Ирины.
Под снимками она призналась, что давно так хорошо и беззаботно не проводила время.
«Писать нечего. Полный аут. Все», — написала Ирина Меладзе под фото.
В публикации она отметила дочерей от Валерия Меладзе — Арину и Софию, вместе с которыми отдыхает на Мальдивах.
«Фантастически красивая, Ирина», «Добавлю, белая туника и шляпа из соломы меня очень зацепили! К лету этот гарнитур будет и моим! Надеюсь, вы не против», «Ирина, не устаю вами восхищаться! Вы чудесная!» — отреагировали подписчики Ирины Меладзе на фото.
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