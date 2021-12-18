«Все дети воспринимали меня только как папу»: Меладзе объяснил, почему дома не звучат его песни

По словам музыканта, наследники удивлялись, когда видели его на сцене.

Музыкант Валерий Меладзе в шоу «Русские перцы» на «Русском радио» объяснил, почему у него дома никогда не звучат его песни.

«Дома не звучат мои песни. Все дети воспринимали меня только как папу, они очень удивлялись, когда видели меня на сцене. А если вдруг начинаю петь, то слышу: «Пап, ну хватит кричать, очень громко». Валерий Меладзе

По словам Валерия Меладзе, он раньше очень корил себя, когда говорил что-то неприятное для родных после употребления алкоголя. Со временем смог в себе это побороть, потому что все равно уже ничего нельзя исправить. При этом он всегда готов взять ответственность за свои слова.

Напомним, что у Валерия Меладзе трое детей от певицы Альбины Джанабаевой. От первой жены Ирины Меладзе у него также трое наследников.

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