«Нежность, искренность, доброта»: бывшая жена Валерия Меладзе публично обратилась к их общей младшей дочери

7 декабря отмечает день рождения младшая дочка известного исполнителя Валерия Меладзе от первого брака звезды — с Ириной Малухиной.
Арине исполнилось 19 лет.
Мама девушки, бывшая жена Валерия Меладзе Ирина трогательно поздравила наследницу с этой прекрасной датой.
«Сегодня у нас в доме именинница Ариша. Ей 19! В детстве она была очень ласковая и нежная. Я все время называла ее «лебедушка». Она, как птенчик, хорошо кушала и тут же засыпала у меня на руках. Как хвостик, была привязана ко мне. Мамина дочка, одним словом. Сегодня ничего не изменилось: нежность, искренность, доброта — главные черты Ариши. Люблю и благодарю бога за такую дочь! Будь здорова и счастлива, птичка!» — написала Ирина Меладзе в микроблоге.
Именинница отреагировала на пост мамы самой первой. Она оставила нежный комментарий.
«Мамулюшка», — написала Арина Меладзе в ответ.
Напомним, в браке с Валерием Меладзе Ирина родила троих дочерей — Ингу, Софию и Арину. Все три не общаются с новой женой своего отца Альбиной Джанабаевой.
По этой причине певица не посещает семейные праздники с участием родителей и сестры Валерия Меладзе. Обычно на них присутствуют его дочери от первого брака.
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