«Почти без отвратительных привычек»: Дмитрий Шепелев рассказал, чем раздражает возлюбленную

Дмитрий Шепелев рассказал, чем раздражает возлюбленную Екатерину Тулупову. Пара вместе уже пять лет, и три года они живут вместе. Телеведущий раскрыл поклонникам, какие бытовые проблемы есть в их паре.

«Как любой мужчина, я неважно считаю годы и плохо запоминаю даты. Катя мне как-то говорит, что, если бы я был оленем, охотникам было бы очень легко меня выследить по кофейным чашкам, которые я оставляю по всему дому. Я задумался, как это, интересно, жить со мной? Какой я?» — поделился Шепелев в своем Instagram.

Дмитрий рассказал о некоторых своих привычках, которые не нравятся его возлюбленной. Телеведущий оставляет за собой вещи, коллекционирует кроссовки всех цветов и постоянно откладывает будильник на 10 минут.

«Я ненавижу мыть посуду. Я не храплю! (+100!). Я оставляю использованные контейнеры от одноразовых контактных линз в раковине. (-20). Я всегда отвечаю на звонки и сообщения. Я переодеваюсь несколько раз в течение дня. Если так случилось, то, да, я опохмеляюсь… Ну, не так и плохо. И почти без отвратительных привычек», — заключил Шепелев.

Дмитрий Шепелев счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает 10-месячного сына Тихона. Также телеведущий воспитывает восьмилетнего Платона, рожденного в отношениях с Фриске.

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