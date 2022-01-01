Хорошенький блондинчик – в маму: Екатерина Тулупова впервые показала лицо сына от Дмитрия Шепелева

Избранница популярного телеведущего Дмитрия Шепелева — Екатерина Тулупова — человек довольно закрытый и предпочитает не делиться новостями о жизни семьи.

Но на этот раз она сделала исключение. В сторис микроблога Екатерина Тулупова довольно подробно рассказала, каким был 2021 год для ее с Дмитрием Шепелевым семьи.

Самый главный итог года для пары — это, конечно же, рождение их первого совместного ребенка. Сын Екатерины Тулуповой и Дмитрия Шепелева появился на свет 26 марта 2021 года.

Родители назвали своего наследника Тихоном. Мальчику в канун Нового года исполнилось девять месяцев. За это время Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев не показали лица сына. Но под занавес года Тулупова решилась рассекретить младенца.

Она поделилась снимками, на которых запечатлена с Тихоном во время отдыха на Мальдивах. Тихону в то время было месяца четыре.

«Я вспоминала, каково это — быть матерью», — подписала кадры с сыном Екатерина Тулупова.

На фото можно прекрасно рассмотреть лицо малыша. Он пухленький блондинчик с белым пушком волос на голове. Судя по всему, Тихон похож на маму Екатерину Тулупову.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.