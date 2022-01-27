«Не самый любимый день»: стало известно, сколько Дмитрий Шепелев потратил на празднование дня рождения

Накануне Дмитрий Шепелев отметил свое 39-летие. Праздник для телеведущего прошел в несколько этапов. Шесть часов провел в спа с гражданской супругой Екатериной Тулуповой – массаж и другие приятные процедуры для тела именинник получал в одном из самых дорогих салонов в центре столицы за 50 тысяч рублей. Потом был ужин с десертом в ресторане в кругу близких друзей – еще 50 тысяч.

«Думаю, я нашел идеальный формат празднования дня рождения. Я вам уже рассказывал, что дэрэшечка — не самый мой любимый день. Поэтому делюсь лайфхаком. Утром быстро детей по школам, занятиям и няням. Дальше на праздничный завтрак, тот самый, с которым бокал шампанского просто маст хэв. И оттуда прямиком в спа — оставляете одежду и телефон в шкафчике, заказываете самую долгую из всех долгих процедур, потом еще одну и можно еще… Когда солнце клонится к закату, нужно быстро перебежать в ресторан на праздничный ужин», — написал Шепелев в своем инстаграме.

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Напомним, Дмитрий Шепелев – дважды отец. Он воспитывает сына Платона от Жанны Фриске, а Екатерина Тулупова родила ему сына Тихона.

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