58-летний Квентин Тарантино и израильская актриса ждут второго ребенка

Режиссер и житель Тель-Авива снова станет папой. Отмечается, что Даниэла Пик находится на ранних сроках беременности.

58-летий Квентин Тарантино — один из самых известных режиссеров в мире. Он обладатель премий «Оскар», «BAFTA» и «Золотой глобус». В его копилке десятки ярких работ.

Примечательно, что долгое время Квентин был холостяком.Он крутил романы с известными красавицами, включая Уму Турман. Но в 2017 году режиссер обручился с израильской актрисой Даниэлой Пик, и спустя год они тайно поженились в Лос-Анджелесе.

Теперь Тарантино живет в Тель-Авиве. У него подрастает сын Лео. Мальчика назвали в честь деда Даниэлы — Ари Шем-Ора, поскольку Ари означает «лев». А 8 февраля стало известно, что пара ждет второго. Отмечается, что Пик находится на ранних сроках беременности и дальнейшие подробности пока неизвестны, об этом пишет AJN.

Но супруги пока не комментировали эти новости. Израильской артистке всего 38 лет. Не исключено, что она решилась снова стать мамой.

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