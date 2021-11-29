В России вышел первый роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

29 ноября в России вышел дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Это не сценарий одноименного фильма, а полноценное произведение со знакомыми персонажами. Знаменитый режиссер, а теперь и писатель, работал над книгой пять лет.

В США роман вышел в конце июня. На русский язык роман перевели Сергей Карпов и Алексей Поляринов. В России роман пока доступен только в формате аудиокниги или электроном виде сообщает Telegram-канал RTVI.

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