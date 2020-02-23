У 56-летнего Тарантино в Израиле появился первый ребенок

56-летний голливудский режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом. Малыша ему подарила супруга, 36-летняя певица Даниэла Пик.

Как сообщает портал Pnai Plus, роды проходили в Тель-Авиве, первенцем известного кинодеятеля стал мальчик. Имя новорожденного пара решила пока хранить в секрете.

Выбор на израильскую клинику у режиссера и его жены пал не случайно, дело в том, что Даниэла родом отсюда. Она является наследницей популярного еврейского музыканта Цвики Пика. Встретился с ней Тарантино во время продвижения своей картины «Бесславные ублюдки» в Израиле. Поженилась пара почти спустя 10 лет, в 2018 году. Летом прошлого года они объявили о скором пополнении в их семействе.

Ранее режиссер заявлял, что намеренно столь долго не заводил детей. По его словам, он посвятил свою жизнь кинематографу. Видимо, сейчас Тарантино решил все-таки немного передохнуть и заняться личной жизнью.

Отметим, что 68-летний Цвика Пик сообщил общественности о том, что стал дедом, одним из первых в своей семье. Сделал он это довольно сухо – опубликовал выдержку из местной газеты.