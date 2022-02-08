«Слишком молода для тебя»: Малахов назвал имя новой возможной возлюбленной Шаляпина

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» стал активно сватать музыканта Прохора Шаляпина к 42-летней фитнес-блогеру Виктории Демидовой.
«Прохор, мне кажется, что тебе надо взять телефон Вики Демидовой. И познакомиться с ней», — заметил Малахов.
«Я с ней знаком», — удивил Шаляпин.
«Удивительно, что вы еще не вместе», — сказал Малахов.
«Пусть дозреет», — заявил Шаляпин.
«Слишком молода для тебя», — подметил Андрей Малахов.
Напомним, что Прохор Шаляпин — вдовец. Сейчас он одинок, но не собирается ставить крест на своей личной жизни.
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