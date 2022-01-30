«Сестра сказала, что я сумасшедшая»: Копенкина — о реакции родни на ее брак с Шаляпиным

Как отметила бизнес-леди, ей все близкие говорили, что так жить нельзя.

Бизнес-леди Лариса Копенкина в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о реакции своей родни на ее брак с музыкантом Прохором Шаляпиным.

«В семье не без урода. В нашей семье – это я. У меня никто не разводится, все очень положительные. Все правильно живут, воспитывают детей. Только я вот такой хулиган. Брак, который состоялся с Прохором? Моя сестра не общалась со мной год. Сейчас, к счастью, у нас прекрасные отношения. Мне с родных надо брать пример. Они плюс, а я — минус». Лариса Копенкина

По словам Копенкиной, родные крутили у виска, когда она решила выйти замуж за Шаляпина.

«Сестра сказал, что я сумасшедшая. Заявила, что так жить нельзя. Сейчас она свыклась, конечно. Я скажу, что в моей семье все строители, а я разрушитель», — заметила Лариса Копенкина.

Напомним, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина были в браке чуть больше года. После развода они сохранили добрые отношения.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.