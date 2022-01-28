«А дальше – все старше и старше»: Шаляпин показал личное фото и назвал свой любимый сериал

Осенью прошлого года Прохор Шаляпин стал вдовцом. Миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла от коронавируса спустя два месяца после свадьбы. Недавно эта история нашла новый поворот: музыканта теперь обвиняют в том, что он приложил руку к смерти любимой.

А Прохор тем временем старается отвлечься от всего происходящего и с упоением следит за сериалом «Корона», в котором идет повествование о жизни британской монархии. Об этом он рассказал в своем инстаграме, опубликовав снимок с королевой Елизаветой II. Правда, из музея восковых фигур.

«Смотрю сейчас, кстати, и всем рекомендую потрясающий сериал «Корона» (The Crown) на Netflix о жизни королевской семьи и, в частности, королевы Елизаветы II (играет Клэр Фой). События в сериале начинаются в 1947 году, когда Елизавете исполнился 21 год. В самом начале третьего сезона ей уже 38 лет, а дальше — все старше и старше…» — написал Шаляпин.

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