«Маэстро достиг эстетического абсолюта»: Юрий Лоза удивил поклонников новой песней и клипом

Фанаты творчества музыканта остались в полном восторге от композиции.

Музыкант Юрий Лоза в своем Ютуб-канале презентовал новую песню и представил клип на нее. На данный момент композицию прослушали уже более 43 тысяч человек.

Песня, как отмечают поклонники творчества Юрия Лозы, получилась очень красивой и чувственной. Многие называют ее неожиданной. Правда, некоторые делают это с некой издевкой.

«Мне кажется, маэстро достиг эстетического абсолюта. И полной гармонии – между текстом, музыкой, визуальным решением. Клипа более совершенного я еще просто не видел», «Считаю, что прекрасно! Универсальное учебное пособие для трех творческих направлений сразу: литературного, музыкального и кино- и видеопроизводства», — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, что Юрий Лоза записал за свою творческую карьеру не один десяток прекрасных песен. Пожалуй, самая известная его композиция – «Плот».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.