«Не помешали бы к Новому году»: Юрий Лоза уверен, что не получит миллион, выигранный в суде с Первым каналом

Автор песни «Плот» Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro дал понять: он скептически относится к тому, что выиграет суд из-за использования его хита в шоу «Голос».

В этот вторник, 23 ноября, на информационных лентах со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда появилась новость о том, что Юрий Лоза выиграл суд у Первого канала и получит миллион рублей компенсации.

Иск автор песни о маленьком плоте инициировал после того, как на шоу «Голос» был исполнен кавер на его хит.

В беседе с Teleprogramma.pro Юрий Лоза дал понять, что поздравлять его пока совершенно не с чем. Ведь любое решение суда может быть обжаловано в течение двух недель. В том, что юристы Первого канала подадут апелляцию, Юрий Лоза не сомневается.

«Первый канал не проиграл ни одного процесса пока, — сказал Юрий Лоза в беседе с Teleprogramma.pro. — Неужели вы думаете, что они по первому решению дадут кому-то денег?»

Юрий Лоза рассказал, что он связывался со своими адвокатами после того, как на информационных лентах появилась новость о присужденном ему миллионе рублей компенсации.

«А почему вы мне не звоните?» — спросил я у них. А они отвечают: «А что мы тебе будем звонить? Когда все закончится, тогда и позвоним». В лучшем случае все закончится к середине будущего года. Неужели вы думаете, что Первый канал просто так отдаст эти деньги. Нет, конечно», — продолжил Юрий Лоза в разговоре с Teleprogramma.pro.

По словам музыканта, даже если ему что-то и удастся выиграть, то за вычетом сумм, потраченных на суды, останется не так и много денег.

«У меня одних экспертиз на сто тысяч. Мне уже сказали, что расходов больше, чем доходов. Адвокатам тоже надо платить. А так — я бы с удовольствием сейчас взял эти деньги. Не помешали бы к Новому году!» — заключил Юрий Лоза.

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