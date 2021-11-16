Чехова, Лоза и другие звезды выбрали артистов 2021 года

Журнал People назвал имя самого сексуального мужчины планеты. Им стал американский актер Пол Радд, известный по роли Человека-муравья. При этом к своему званию он относится весьма иронично. Пол признался, что его жена стала первым человеком, кому он рассказал об этом достижении.

Teleprogramma.pro решила объединить эти все понятия и учредить собственную премию «Мужчина года» и «Женщина года». Мы включили в нее кандидатов, о которых чаще всего говорили в СМИ. Кто-то из них полетел в космос, кто-то снял картину о важности человеческого подвига, а кто-то просто яростно сражался за жизнь. Наш сайт попросил известных людей отдать голос за кого-то из нашего списка или же назвать свой вариант.

И, кстати, рассуждения некоторых напоминали ироничные ответы Пола Радда. Оглашаем весь список, пожалуйста.

Мужчина года

Клим Шипенко — за полет в космос. Родион Газманов — за проявление человечности и защиту женщины (Родион рассказал в нашем проекте «Загугли звезду» о комментарии в защиту Ольги Бузовой, оставленном в ее Инстаграме. Тогда поющая телеведущая пожаловалась на агрессию со стороны Давы, с которым недавно рассталась. Родион не остался в стороне и написал, что женщин нельзя бить ни при каких обстоятельствах. После этого число подписчиков певца выросло в разы. Обычное человеческое участие уже воспринимается как подвиг — таковы тренды нашего времени). Даня Милохин — за блестящие результаты в проекте «Ледниковый период» (Даня катается на коньках так, что главная судья шоу, известный тренер Татьяна Тарасова практически каждую программу признается ему в любви. А ведь она очень строгий критик) Алишер Моргенштерн — за свадьбу в русских традициях с теплоходом, цыганами, конкурсами и драками, за честность и открытость. Иван Янковский — за актерские достижения (Недавно он получил премию журнала GQ как лучший артист. В этом году Иван отметился ролью в нашумевшем сериале «Топи» и сыграл Анатолия Карпова в фильме «Чемпион мира», который выйдет на экраны) Данила Козловский — за поддержку важной темы подвига наших соотечественников в фильме «Чернобыль» Свой вариант.

Женщина года

Юлия Пересильд — за полет в космос. Елена Проклова — за поднятую тему харассмента. Наташа Королева – за то, что подарила своему другу яйцеклетки и возможность стать счастливым отцом. Анастасия Ивлеева — за красивый развод без грязи и скандалов. Нателла Крапивина — за бесстрашие в отстаивание своей позиции. Певица Максим — за победу над смертью. Свой вариант.

Анфиса Чехова: «Не вижу героизма в полете Клима Шипенко в космос»

Телеведущая Анфиса Чехова внимательно выслушала все наши варианты и подробно разобрала каждый из них. Конечно, в какой-то степени Анфиса была пристрастна. Но ее позиция вполне понятна. Вот что телеведущая думает о мужском списке.

«Я полгода прожила в Америке. Про Клима Шипенко я слышала, но я отношусь к этой ситуации двояко. Зачем тратить большие деньги на съемки фильма, который можно снять в павильоне? Это не было благородной идеей по спасению мира, а скорее, хайп космического масштаба. Если бы мне предложили полететь в космос, и мне позволяло бы здоровье, я бы тоже согласилась. Поэтому не вижу в этом героизма, — говорит Анфиса Чехова. Даню Милохина пока сложно назвать мужчиной, он, скорее, еще мальчик года. Но он несет молодежи что-то доброе и светлое. По крайней мере, блогер не ругается матом, как Моргенштерн, не пропагандирует наркотики, сатанизм, не унижает женщин в своем творчестве. Даня – веселый, милый, яркий и симпатичен мне. Однозначно не Моргенштерн, хотя я к нему отношусь спокойно. Он создает качественную музыку, но делать Алишера героем я бы не стала. А вообще, из всех вышеперечисленных Родион мне симпатичнее всех. Он, на мой взгляд, долго был в тени своего папы. А сейчас у него большой прорыв в творчестве. И при этом Родион все делал без хайпа, не играл на низменных страстях, не показывал неприглядную изнанку своей жизни».

— А что вы скажете о женском списке?

— Полет женщины в космос – это еще более смелый поступок в сравнении с мужским. Женщина-космонавт – вообще крайне редкое явление. Но вообще все вышеперечисленные представительницы прекрасного пола несут благородный посыл. И разводиться надо красиво, и говорить о харассменте…

Что касается певицы Максим, тут нужно больше благодарить организм, который справился и врачей. Потому что когда ты находился на грани жизни и смерти, существует два варианта развития событий: либо ты живешь, как раньше, либо кардинально меняешь свою жизнь, что-то осознаешь и идешь в другом направлении. И эта заслуга, на мой взгляд, должна учитываться в большей степени.

Мне правильнее будет поддержать подругу Наташу Королеву, поскольку я ее хорошо знаю. Она действительно очень позитивная и теплая женщина. Я знаю, как одинокие мужчины, не имеющие возможности вступить в отношения с женщинами, хотят детей и страдают от этого. Поэтому история Наташи похожа на то, как подруга Селены Гомес пожертвовала для нее свою почку. Я за друзей горой. Всегда поддерживала Наташу, например, когда всплывали тайные интимные записи из ее компьютера. Ничего нет крамольного в том, что супруги занимаются сексом. Поддержу ее и сейчас.

Владимир Левкин: «Мужчинами и женщинами года я бы назвал наших врачей»

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин не ограничился списком Teleprogramma.pro и дал философский ответ на наш вопрос. А женщиной года он назвал свою любимую жену Марину Левкину, которую ласково называет Марусей.

«И поверьте, для многих семейных людей такое звание достойны носить либо жена, либо мама, либо сестра, возможно, теща. То есть, те женщины, которые рядом. Все вышеперечисленные кандидатки – безусловно, достойные, но они далеки от меня. В моей жизни ничего не поменялось от того, что они что-то совершили», — объяснил свою позицию Владимир Левкин.

— А как вам наш мужской список?

— Все вышеперечисленные – достойные мужи нашего отечества, за исключением некоторых. Я все-таки не буду называть их имена. Но в целом участники списка достойны того, чтобы на их примере (положительном, отрицательном или раздражающем – зависит от конкретного случая) можно было воспитывать детей.

Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что для меня период кумиров и примеров уже прошел. Я все-таки глава семьи. И для меня важнее то, что я делал в своей жизни, чтобы мои родные могли нормально существовать. Поэтому для меня мужчинами года остаются те люди, что будут строить нашу страну в дальнейшем. Это то поколение молодых ребят, которое выигрывает олимпиады по физике, химии, завоевывают медали олимпийских игр.

Наши спортсмены очень патриотичные. Слушать музыку Чайковского, а внутри себя петь российский гимн – это, конечно, подвиг. Мужчины года — это те, кто не выпячивает свои победы, а еще люди, находящие тех, кто спас кого-то на пожаре. Те журналисты, которые доносят до нас именно такую информацию. Те, кто с уважением относясь к нашей истории, просто живут, работают на благо своей семьи, страны, Отечества. А таких фамилий очень много.

Все зависит от того, какую информацию ты ищешь в СМИ: о тех, кто достигает успехов в «Ледниковом периоде», безвозмездно делают ремонт в квартире ветеранов или бесплатно убирают улицы. Меня охватывает радость от того, что такие люди есть. А списки не имеют ничего общего с тем миром, в котором мы живем.

Ну и конечно, для меня женщины и мужчины года – это врачи, делающие много для того, чтобы как можно больше людей осталось в этой жизни.

Юрий Лоза: «Мужчина года – это Егор Бероев»

Певец Юрий Лоза тоже проголосовал против всех. И, как и предыдущий спикер, признался в любви своей супруге.

«Я не слежу за судьбой вышеназванных женщин, не имею понятия, что они сделали. Вы назвали некоторые фамилии тех людей, которых я даже не могу себе представить. У меня в жизни есть женщина, которую я могу назвать женщиной года. Это моя жена. Она меня выходила, когда я совсем недавно приболел, самоотверженно взяла на себя всю мою работу», — поясняет Юрий Лоза.

— А назовете ли вы имя мужчины года?

— Вы поймите, поступок – это то, что выходит за рамки обыденного. А Максим боролась за свою жизнь, режиссер снимал, а актер играл. Даня Милохин пытался кататься на коньках.

— Какое время, такие и герои…

— Очень хорошо сказал Танич в свое время: «Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила».

Юлия Костюшкина: «На месте Юлии Пересильд я бы не полетела в космос»

Супруга певца Стаса Костюшкина Юлия Костюшкина также, как и Анфиса Чехова, дала подробный расклад по всем участникам нашего списка.

«Мой выбор — Родион Газманов, потому что поддержка женщин, тем более от мужчин, очень редка. К тому же я знаю Родиона лично и могу охарактеризовать его только с положительной стороны, — сообщила Юлия Костюшкина. — А что касается других участников опроса, то Милохин и Моргенштерн для меня – это вообще ошибка нашей реальности. Я не понимаю, как они могут называться мужчинами года. Ничего не имею против Козловского и Янковского, но они проявляют свою профессиональную суть. А если мы говорим о таком громком звании, как мужчина года, то это должно быть достижение не внутри профессии».

— Многие считают подвигом полет в космос…

— Что касается Клима Шипенко, то если бы их с Юлией назвали туристами, то я бы еще это поняла. Может быть, слово «прихоть» прозвучит и грубо, но я считаю, что для создания фильма о космосе, лететь туда не обязательно.

Слава Богу, все остались живы и здоровы. Но ведь во время полета возникали непредвиденные ситуации. И это нормально, это же космос. Понимаете, человека, который готовился к полету много лет, просто отстегнули. И теперь неизвестно, когда он полетит снова. Поэтому Родион Газманов forever.

— Наши предыдущие спикеры называли женщинами года своих жен. У вас такой яркий супруг…

— Зная своего мужа, скажу, что он бы не назвал мое имя. А я его не называю не из вредности, а потому что меня устроили люди, перечисленные вами. Так что, Стасик, извини, но Родион Газманов…

— Давайте тогда обсудим женщин…

— А что касается женского списка, неужели кончились женщины в русских селеньях? При этом я и свой вариант то не могу назвать. Поэтому давайте выбирать из тех, кто есть.

Проклова – нет, потому что я ненавижу грязное белье, тем более поросшее мхом. Муссировать тему, чтобы о тебе вспомнили через 1 000 лет, — это вообще какой-то бред. Наташу Королеву люблю, но тоже нет. История с яйцеклетками весьма щепетильная.

Что касается Юлии Пересильд, то я бы на ее месте не полетела бы в космос. Ради чего? Понятно, что кино, искусство, работа, профессия… Но не думать в такой ситуации о детях, согласитесь, наверное, тоже странно. Слетать в космос – это же не на трамвае прокатиться. Как я уже говорила, существуют определенные риски.

Я очень уважаю Нателлу Крапивину, она мне действительно импонирует. Мне кажется, что если бы я была знакома с этой женщиной, то могла бы с ней сидеть и часами разговаривать, настолько Нателла харизматичная, сильная, цельная, яркая личность. Но если ее не назовут женщиной года, то страдать от этого факта она не станет.

Наверное, свой голос я отдам Максим. Она мама, у нее две дочери, и она пережила тяжелое испытание.

Валентина Рубцова: «Мужчиной года я бы назвала своего мужа»

«Остальные кандидатуры в мой рейтинг не вписываются. А что касается женщин, то я бы отдала этот титул каждой из названных дам, потому что каждая сделала что-то очень важное. И мы не имеем права их осуждать и придумывать что-то», — сказала актриса Валентина Рубцова.

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