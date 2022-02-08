Муж жарит, а жена прямо из сковородки лопает: Галкин показал, как Пугачева трапезничала вечером в замке

Шоумен Максим Галкин – как личный летописец своей жены, легендарной артистки Аллы Пугачевой. Потому что сама примадонна неохотно пользуется своим аккаунтом в Instagram. Телеведущий регулярно снимает на фото и видео супругу, иногда даже против ее воли.

Вряд ли бы Алла Борисовна захотела показаться перед фанатами в растянутой футболке на кухне, уплетающая прямо из сковородки свой ужин. Но благодаря мужу именно такие кадры оказались во многих фан-группах Аллы Пугачевой.

Галкин запечатлел, что готовит «правильный» ужин, то есть форель речную он разместил в пароварке. А вот Пугачева в этот момент лопала из сковороды картофельные оладьи с рисом, подчеркивая, что ее ужин – это одни углеводы.

Но многие поклонники Пугачевой, посмотрев видео Галкина, умилились столь честному быту звезды и признались, что еще больше полюбили легендарную артистку за близость к народу.

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