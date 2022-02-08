С лепестками роз: Наталья Рудова эффектно погрузилась в ванну на Бали

Актриса Наталья Рудова продолжает отдыхать на Бали. Этого отпуска красавица-актриса ждала долго, и вот, наконец, ее мечта осуществилась. С острова Наталья выходит в онлайн редко – по всей видимости, отпуск удался.

На этот раз красавица показала свои минуты расслабления. Актриса продефилировала в ванну, наполненную пеной, демонстрируя загорелые стройные ноги. Перед тем как погрузиться в воду, звезда бросила несколько лепестков роз, чем создала себе настроение. И уже оказавшись под водой, снова включила камеру.

Отметим, что подруга Рудовой, актриса Настасья Самбурская в начале нового года отдыхала в Доминикане. Она рассказывала, что отпуском на Карибском море осталась не удовлетворена. Теперь поклонники ждут, как оценит свое путешествие Наталья Рудова.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!