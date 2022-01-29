«Чувствуешь себя виноватым»: Самбурскую в бикини возмутил сервис в Доминикане

Недавно Настасья Самбурская вернулась на просторы инстаграма. Актриса почти месяц не выходила в Сеть. В течение этого времени она успела переболеть омикроном, а окончательно поправить здоровье решила на популярном курорте. Настасья улетела в Доминикану и пожалела об этом.

В своем инстаграме звезда «Универа» рассказала, что ее возмутило на курорте.

«Почему в Доминикану больше не хочу? Далеко, ценник не соответствует уровню сервиса. Отель вроде 5*, но с большой натяжкой можно поставить 4*. Мягко говоря, ты чувствуешь себя виноватым перед официантами за то, что ты заплатил и еще имеешь наглость попросить чашечку кофе. Тебе его практически швыряют, через раз. Постоянный ветер, при 28 градусах. Я периодически сидела на пляже в пледе», — написала Самбурская.

Фанаты поддержали свою любимицу и посоветовали ей в следующий раз выбрать другие направления для отдыха.

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